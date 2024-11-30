صفاء فؤاد تكشف استعدادات الموضة للشتاء بالألوان الزاهية فى عالم الموضة للشتاء



استضاف برنامج هوانا مصري على قناة الحدت الإخبارية خبيرة التجميل صفاء فؤاد وتناول استعدادات عالم الموضة للشتاء 2024 بتحديد الاتجاهات الجديدة والمبتكرة التي ستسيطر على المشهد العالمي، وكان لدور المصممين دور كبير في توجيه هذه الاتجاهات وتحديدها.

وقالت صفاء فؤاد خلال حديثها في البرنامج الذي يقدمه الإعلامية يوستينا سمير، إنه منذ بدء الشتاء العام، شهدت الألوان الزاهية مثل الأصفر الفاتح والأزرق السماوي والأخضر الزاهي إقبالًا، بالإضافة إلى استخدام الأقمشة الخفيفة والمناسبة لفصل الصيف مثل الكتان والحرير الطبيعي.

وتابعت: “فيما يخص الأسلوب والقصات، برزت التصاميم الجريئة والمبتكرة، حيث شهدنا تفضيل المصممين لقصات غير تقليدية وأساليب مبتكرة في تصميم الملابس، مما أضفى جرأة وإثارة على صيحات الموضة لهذا الصيف”.

وأردفت: “أما فيما يتعلق بالنقشات والزخارف، فقد شهدنا تنوعًا كبيرًا في استخدام النقشات الجذابة والزخارف الفنية، حيث تم دمجها بشكل مبتكر وجميل في التصاميم العصرية، مما أضفى عليها لمسة فنية مميزة”.

وأضافت صفاء فؤاد: “فيما يتعلق بالاكسسوارات والتفاصيل، فقد اتجهت الموضة نحو البساطة والأناقة، حيث شهدنا استخدام الاكسسوارات البسيطة والتفاصيل الجذابة التي تضيف لمسات أناقة وجمال على الملابس”.