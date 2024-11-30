أول تعليق من المهدي سليمان بعد إصابته في مباراة الاتحاد وطلائع الجيش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث المهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري، عن إصابته التي تعرض لها في مواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري Nile.

أول تعليق من المهدي سليمان

ونشر سليمان عبر حسابه على فيسبوك صورة قائلًا: "اللهم لك الحمد والشكر، اجعل إصابتي تكفيرًا للذنوب ورفعًا للدرجات".

txt

عاجل.. الكشف طبيعة إصابة المهدي سليمان حارس الاتحاد في مباراة طلائع الجيش

txt

طلائع الجيش يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف فى الوقت الضائع

وكان المهدي سليمان قد تعرض لإصابة خلال الشوط الأول بعد التحام قوي مع كريم طارق، ليتم نقله بسيارة الإسعاف من استاد الإسكندرية إلى أحد المستشفيات القريبة لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة.

ويُنتظر أن يخضع سليمان لعملية جراحية بعد التأكد من طبيعة الإصابة خلال اللقاء الذي انتهى بموقف مؤثر لحارس الاتحاد السكندري.

 

إجراء الفحوصات الاتحاد السكندري الاتحاد وطلائع الجيش الفحوصات الطبية المهدي سليمان حارس الاتحاد طبيعة اصابة

مواد متعلقة

طلائع الجيش يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف فى الوقت الضائع

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى والطلائع.. وحارس الاتحاد يخرج مصابا

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز