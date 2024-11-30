إحياء مشاريع وأصول محافظة أســــــيوط.. و«الطيب» يوافق على إنشاء دار مناسبات ومكتبة بسور جامعة الأزهر

تشهد محافظة أسيوط حاليا حملة إعادة إحياء الكثير من المشاريع والأصول برعاية محافظها اللواء دكتور هشام أبو النصر، حيث وجه بتطوير محطات الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة ومنها محطة قرية بنى مر المقامة على مساحة ٧ أفدنة من خلال تحديث العنابر والمظلات بالتعاون مع طلاب مدارس التعليم الفنى والزراعى للاستفادة منهم فى المشاركة المجتمعية وتدريبهم لتأهيلهم لسوق العمل كما تم تدعيم المحطة بالعمالة اللازمة وتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوى (السبلة) وطرحها فى مزاد علنى للمواطنين بالإضافة إلى فحص وحصر المعدات الميكانيكية التابعة للمشروع وإصلاح السيارات المعطلة واستغلال كل الأراضى لزراعتها كعلف للماشية، وتوفير كافة الرعاية البيطرية للماشية واستغلال كافة الإمكانيات من الأراضى والمعدات والعنابر لتحقيق أقصى استفادة من المشروع وتنمية الموارد الذاتية بالإضافة لمحطة الثروة الحيوانية بقرية الحمام بمركز أبنوب والمحطات التابعة لها والمنشأة على مساحة ١٣ فدانًا، إلى جانب إعادة مزرعة الوادى الأسيوطى التابعة للمحافظة والمقامة على مساحة ٧٥٠ فدانًا للعمل، بعد توقف دام أكثر من ١٢ عامًا، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة شركة أسيوط لصيانة السيارات لتدخل الخدمة مرة أخرى لخدمة المواطنين.

بالإضافة لحصر مقرات وعنابر مراكز التأهيل المهنى لتفعيل عملها فى تدريب الشباب ومراجعه الأقسام المهنية بالمدارس الفنية وانشاء وحدة جديد بديوان عام المحافظة تحت مسمى وحدة إدارة الإنتاج لمتابعة المشاريع وأصول المحافظة لتعزيز أدائها.

أعطى المحافظ الجديد إشارة البدء لإحياء مشروع رئيس حى غرب الأسبق محمد بشير لإنشاء أكبر مول تجارى على أرض المحافظة بمدينة الأربعين، وكذا البدء فى تطوير المراسى النيلية والعبارات ومساحات الكورنيش مع تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بنطاق المحافظة

كما تم وضع مخطط لإنشاء مشروعات استثمارية بالمنطقة وإنارتها بالكامل والتنسيق مع جامعة الأزهر لإقامة دار مناسبات ومسجد كبير ومكتبة إلكترونية فى الجزء التابع للجامعة بعد لقاء بفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وموافقته على تنفيذ المشروع بمشاركه المحافظة واستغلال الجزء الثانى فى مشروعات استثمارية على أعلى مستوى.بالمنطقة.

فيما يجرى حاليا تطوير ورفع كفاءة سوق الباعة الجائلين بشارع التحكم المركزى خلف سور مصنع الغزل بحى شرق مدينة أسيوط والذى تم إهماله لعدة سنوات وعزوف الباعة عنه لعدم توافر الخدمات به، تمهيدًا لطرح الباكيات التى يصل عددها لـ ٢٠٠ باكية تقريبًا للإيجار فى مزاد علنى وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بحل مشكلة الباعة الجائلين والقضاء على الانتشار العشوائى لهم بالشوارع والميادين استجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى وإعادة تنظيم الشوارع الحيوية وتحقيق السيولة والحركة المرورية، وتسهيل مرور المواطنين ونقل الباعة الجائلين إلى هذا السوق بعد تطويره بما يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠.