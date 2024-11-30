الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا

عربي ودولي
الجامعة العربية -
الجامعة العربية - أرشيفية

تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، والذي أعرب ايضًا عن انزعاج أحمد أبو الغيط، الأمين العام ازاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتأثيراتها على المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها.  

وأكد المتحدث الرسمي، على التزام الأمانة العامة للجامعة العربية، بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.

أحمد أبو الغيط الجامعة العربية جامعة الدول العربية الوضع في سوريا الجمهورية العربية السورية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز