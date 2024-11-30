ما سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي أمام البنك في الدوري؟

الفجر الرياضي
محمد الشناوي ومصطفى
محمد الشناوي ومصطفى شوبير

قرر المدير الفني لفريق الأهلي، السويسري مارسيل كولر، استبعاد محمد الشناوي حارس المرمى من قائمة الفريق لملاقاة البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ما سبب استبعاد الشناوي من مباراة الأهلي والبنك؟

كشف مصدر مقرب من النادي الأهلي، أن مارسيل كولر قرر إراحة الشناوي بالتنسيق مع الحارس نفسه، بهدف منحه قسطًا من الراحة ومنح الفرصة لحارس مرمى آخر هو مصطفى شوبير، وذلك استعدادًا للمباريات المقبلة التي ستكون حاسمة للفريق، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في كأس إنتركونتيننتال.

سيواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي غدًا الأحد في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم 2024/2025.

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قائمة الأهلي لمباراة البنك

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.
  • الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.
  • الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة.
  • الهجوم: كهربا، سمير محمد.
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