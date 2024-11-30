مظاهرات حاشدة في عدد من العواصم الأوروبية دعما للشعب الفلسطيني

شهدت العديد من المدن الأوروبية يوم السبت، مظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وخرجت مسيرات تضامنية مع فلسطين في أكثر من 45 مدينة بإسبانيا السبت، من بينها العاصمة مدريد، كما خرجت مظاهرات مماثلة في الشوارع المركزية للعاصمة الرومانية بوخارست.

ونظمت مظاهرات حاشدة في مدريد، حيث شارك فيها عدة مئات من الأشخاص، بجوار محطة قطار أتوتشا، الرمز التاريخي للمدينة، كما توجه المتجمعون نحو إحدى الساحات المركزية، وقد حظي هذا الإجراء بدعم العشرات من النقابات والمنظمات.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص في المسرح الوطني في بوخارست، وساروا على طول عدة شوارع مركزية في المدينة، برفقة الشرطة. وكان الاحتجاج، الذي حضره الطلاب بشكل رئيسي، سلميا.

ووصف المتظاهرون ما يحدث في غزة بـ "الإبادة الجماعية". كما طالب المشاركون بإنهاء دعم بوخارست لإسرائيل، فيما رددوا شعارات تطالب بالسلام والعدالة وحقوق الإنسان، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة.

وذكرت إحدى منظمات دعم الشعب الفلسطيني في بيان: "إن العالم الغربي، وخاصة أوروبا، المدافع المفترض عن حقوق الإنسان، يتجه نحو الاستبداد الصادم".

وطالب المتظاهرون بحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات ضدها، ووقف فوري ودائم لإطلاق النار في فلسطين، فضلا عن قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية مع تل أبيب.

وأدان المتظاهرون إفلات الأعمال الإسرائيلية من العقاب، بما في ذلك قصف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين والمناطق المدنية.

ونظمت مسيرة أخرى في بويرتا ديل سول في مدريد للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في فلسطين، تحت شعار "من أجل السلام أوقفوا إطلاق النار فورا لا للإرهاب".

كما جرت مسيرات تضامنية مماثلة في برشلونة وفالنسيا وأليكانتي وملقا وجيرونا وغرناطة وبامبلونا وقادس وسانتاندير وإشبيلية ومورسيا ومدن إسبانية أخرى.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تحظى بدعم أمريكي مطلق، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.