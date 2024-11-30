أحمد سالم: الطعن الذي قدمه الزمالك يوقف الحكم في قضية باتشيكو.. ولم ندفع أموال للجابوني بوبينزا

الفجر الرياضي
أحمد سالم
أحمد سالم

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الطعن الذي قدمه مسؤولي القلعة البيضاء يوقف الحكم في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو.

الطعن الذي قدمه الزمالك يوقف الحكم في قضية باتشيكو

وقال سالم في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تقدمنا باستئناف ضد حكم البرتغالي جايمي باتشيكو قبل نهاية الشهر الجاري في المحكمة الفيدرالية السويسرية وبالتالي تم إيقاف الحكم ونستطيع التعاقد مع لاعبين في يناير المقبل".

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وأضاف: "موقف نادي الزمالك في قضية الجابوني آرون بوبينزا سليم للغاية ولم ندفع له أي أموال كما أشيع خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح: "توقيع العقوبات على اللاعبين أمر يخص عبدالواحد السيد مدير الكرة ومجلس إدارة نادي الزمالك".

الزمالك باتشيكو أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك جايمي باتشيكو

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