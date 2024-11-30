طلبة: شيكابالا قادر على الاستمرار في الملاعب رغم محاولات هدمه.. ومواجهة المحلة صعبة

الفجر الرياضي
شيكابالا
شيكابالا

أكد حمادة طلبة، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد القلعة البيضاء، لاعب كبير ويستحق الإشادة في كل وقت.

شيكابالا قادر على الاستمرار في الملاعب

وقال طلبة في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لا أحد يستطيع تقييم شيكابالا سوى تاريخه فهو أفضل لاعب مهاري قي تاريخ مصر، ولي الشرف أنني لعبه بجواره".

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وأضاف: "شيكابالا قادر على العطاء والاستمرار في الملاعب رغم محاولات هدمه، فهو أكبر من الانتقادات وأتمنى أن يستمر في الملاعب".

وأوضح: "مباراة غزل المحلة ستكون صعبة وأحمد عيد مدير فني واعد وأتمنى استغلال الفوز أمام بلاك بولز في هذه المباراة".

شيكابالا الزمالك محمود عبدالرازق حمادة طلبة اخبار الزمالك

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