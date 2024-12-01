أتليتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية نظيفة في الليجا

انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت الفريقين أتلتيكو مدريد وبلد الوليد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا.

أتليتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية نظيفة في اللينا

وانطلقت المواجهة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة،علي ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

ومنذ إنطلاق المباراة وشهدت سيطرة لاعبي اتليتكو، علي اللقاء بشكل كبير، وبدأت محاولاتهم في التسجيل منذ الدقيقة الأولى، حتى استطاع كليمو لينجليه تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26 بصناعة ماركوس يورينتي، ليعطي الثقة للفريق في بداية اللقاء.

لم يتحمل دفاع بلد الوليد الهجمات المتتالية على شباك الفريق وسجل خوليان الفاريز، الهدف الثاني في الدقيقة 36،بعد مرور عشر دقائق فقط على الهدف الأول، وتراجع مستوى بلد الوليد، وانضربت صفوفه الدفاعية وسجل رودريغو دي بول، الهدف الثالث في الدقيقة 37، بصناعة خافي غالان.

واستمرت سلسلة الأهداف حتى سجل خوسي خيمينيز، الهدف الرابع في الدقيقة 47 لكن ألغاه الڤار بداعي وجود تسلل، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول لينقذ شباك بلد الوليد من الضغط الذي وضعه عليهم فريق أتليتكو.

انطلقت صافرة الشوط الثاني وبدأ مستوى فريق بلد الوليد يتحسن بشكل ملحوظ عن الشوط الأول، لكن لم يتمكن الفريق الصمود أمام هجمات اتليتكو التي لا تنتهي حتى جاء الهدف الرابع عن طريق أنطوان جريزمان، في الدقيقة 52، بصناعة الفاريز.

وبعد تسجيل أربعة أهداف سيطر لاعبو فريق أتلتيكو على اللقاء بشكل رسمي وظل لاعبي الفريق يحاولون استغلال الفرص لكنها لم تنجح في تسجيل الأهداف،ليفجر الكسندر سورلوث، مفاجاة ويسجل هدفًا قاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء،ليطلق بعده الحكم صافرة النهاية ليعلن عن اكتساح أتلتيكو بخماسية نظيفة.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 32 ويتقدم للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 9 نقاط ويبقي في المركز العشرين والأخير.