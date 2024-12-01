محافظ الدقهلية يكرم الفائزين في مسابقة البحث العلمي في دورتها السابعة



كرم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الفائزين في مسابقة جوائز الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في دورتها السابعة، بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،والدكتور محمد عوض تاج مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة،والدكتور مفيد شهاب الدين،والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة.

وألقى محافظ الدقهلية كلمة هنأ فيها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية وأول سيدة مصرية تفوز بالجائزة.

وأكد محافظ الدقهلية أن حصول وزيرة التنمية المحلية على الجائزة يعد تكريمًا للمرأة المصرية وتكليلًا لجهودها وسعيها المستمر نحو الأفضل فى ظل بناء الجمهورية الجديدة بتوجيهات وعطاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وقدم لها درع جامعة الدلتا بصفته راعي الحفل.

كما عبر محافظ الدقهلية عن سعادته لوجوده بين كوكبة من أساتذة البحث العلمي ورجال الدولة في الاحتفال بالمواهب البحثية التي تقدم لمصر أبحاث متميزة تساهم في وضع الحلول للمشكلات وتحقق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتقدم في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأثنى محافظ الدقهلية على الدور الذى تقوم به جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لدعم البحث العلمى بالمجالات المختلفة،والتى ساهمت فى تعزيز محاور التميز والإبتكار والإبداع، وإثراء البحث العلمى من خلال توفير بيئة داعمة للإنجازات البحثية، التى تنعكس على خدمة المواطن والمساهمة فى تحقيق خطط التنمية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الجائزة بالمجالات التي تستهدفها من علوم طبية وزراعية وأمن غذائي وعلوم هندسية وتكنولوجية،وتطوير قطاعات المياه والطاقة، وتدعم قطاعات تنموية ومجالات معرفية هامة وحيوية،تأتي تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق التميز بمجالات البحث العلمى من خلال تهيئة مناخ فعال للإبداع والإبتكار.

كما قام الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا بتكريم محافظ الدقهلية بمنحه درع الجامعة تقديرًا لدوره المتنيز فى العمل نحو تحقيق رؤى التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع ودوره المتميز وجهوده الملموسة في العمل التنفيذي لخدمة أبناء الدقهلية.

هذا وقد تم خلال الاحتفال تكريم الفائزين بالجائزة وهم في مجال العلوم الطبية والصحية الدكتور أحمد إبراهيم علي السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس،الدكتور محمد محمود زكريا القصاص أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة جامعة حلوان.

وفي مجال علوم المياه والطاقة فاز الدكتور رضا عبد العزيز ابراهيم ابو شنب أستاذ باحث بقسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالإسكندرية،والدكتور فضل عبد المنعم السيد عيسى أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة كفر الشيخ.

وفي مجال الأمن الغذائي فاز الدكتور ياسر محمد نور الدين شبانة أستاذ متفرغ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة المنصورة،وفي مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية فاز الدكتور سامح محمد عبد الواحد ندا عيد نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية.

كما تم تكريم عدد من الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء وعمداء وأساتذة الجامعات وعدد من المفكرين والمثقفين ورجال الدولة في مختلف المجالات.

محافظ الدقهلية يكرم الفائزين في مسابقة البحث العلمي في دورتها السابعة

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