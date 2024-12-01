"خاف من الفضحية".. شخص يتخلص من عشيقته بسوهاج (تفاصيل)

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أرشيفية

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حالة من الزعر بتغيب فتاه عشرينة حاصلة على بكالوريوس، بعد تقدم والدتها بلاغ بتغيب كريمتها "هاجر"، وباجراء التحريات توصلت أنها على علاقة بموظف اربعينى ومقيم قسم ثان سوهاج.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من المدعوه "صباح.ا.ح" 61 سنه ربة منزل، ومقيمة دائرة المركز بغياب كريمتها المدعوة "هاجر.ج.خ" 25سنه حاصلة على بكالوريوس ومقيمة بذات الناحية، وباجراء التحريات توصلت عن وجود علاقة عاطفية بالمدعو "محمد.ا.م "40 سنه موظف ومقيم قسم ثان سوهاج.

وباستدعاء المذكور وسؤاله،اقر بوجود علاقة بينة والمتغيبة منذ عام،وإنه ا فى الآونة الأخيرة، قامت بتهديده بإفتضاح  أمره فى حالة عدم إتمام الزواج بها.

 كما أضاف المذكور أنه بتاريخ الغياب قام باستدراج المتغيبة لشقة ملك زوج شقيقة زوجته "عمرو.ا.ع" 37 سنه طبيب قسم ثان سوهاج، وتعديه عليها بالضرب باستخدام (ساطور-سكين) تحصل عليهما من داخل الشقه، فاودى بحياتها،وقام بوضع جثتها داخل  دورة المياة، أرشد على جثة المجنى عليها وتبين أن بها جرحين قطعيين بالرأس والرقبة، كما أرشد  على الاداتين  المستخدمتين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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