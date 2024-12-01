نجم ألمانيا السابق ينصح عمر مرموش بعدم الذهاب إلى البريميرليج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نصح ينز نوفوتني نجم منتخب ألمانيا وفريق باير ليفركوزن السابق، نجمنا المصري عمر مرموش بعدم الذهاب إلى البريميرليج.

نجم ألمانيا السابق ينصح عمر مرموش بعدم الذهاب إلى البريميرليج

وقال ينز نوفوتني في حواره مع برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "قد تكون الخطوة التالية لعمر مرموش هي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأقوى في أوروبا".

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وأضاف: "بالنسبة لخبرتي ورأيي، يجب أن ينتظر اللاعب عامين آخرين لتطوير مهاراته ويصبح أفضل في اللعب على أرض الملعب قبل أن ينتقل إلى البريميرليج".

وأكمل: "أعتقد أنه من الصعب أن يحصد فرانكفورت لقب البوندسليجا هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا: "أتوقع أن يستمر بايرن ميونخ في الصدارة لوقت طويل وسيكون البطل في نهايه الموسم بالدوري الألماني الممتاز".

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