عبدالمنعم الجمل.. رأس حربة العمال

يحظى اتحاد نقابات عمال مصر بأهمية كبيرة من كل العمال المصريين، وذلك لأنهم يعتبرونه الحصن الواقى بالنسبة لهم ومن ثم يلجأون لمسئوليه لمناقشة مشاكلهم وأزماتهم، ومنذ تعيين عبد المنعم الجمل رئيسًا له ومسؤولا عن العلاقات الدولية، لم يتوان عن استقبال العمال والإنصات لهم وبذل كل الجهد لتذليل العقبات أمامهم، ما جعلهم ينظرون إليه كقامة وقيمة كبرى فى المجتمع المصرى.

وجاء اختيار السيد عبد المنعم إبراهيم محمد الجمل مواليد عام ١٩٦١ وفقًا لخبراته واحتكاكه المباشر بالعمال طوال سنين عمله وحب العمال له وتفاعلهم معه ومسيرته الطويلة فى حل مشاكلهم.

ورغم حصول «الجمل» على مؤهل متوسط، إلا أنه طور من مهاراته وخبراته ليعمل كمدير لإدارة التدريب بشركة النصر للإسكان والتعمير، ثم عضوا بمجلس إدارتها، وعضوا بمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، ومجلس إدارة شركة فاسيليوس.

وظهر حب العمال جليًا عندما فاز الجمل برئاسة النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وتصنيع مواد البناء بنسبة ٨٣٪ فى الانتخابات النقابية لرئاسة النقابة العامة.

وتدرج الجمل وظيفيًا حتى وصل لمنصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للعلاقات الدولية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، والرئيس الإقليمى للاتحاد الدولى للأخشاب والأخشاب لإفريقيا والشرق الأوسط، وعضو المجلس العالمى للاتحاد الدولى للأخشاب، ثم رئيس المجلس المركزى للاتحاد العربى للبناء والأخشاب.

ويمارس «الجمل» رئاسته للاتحاد بشكل نشط للغاية حيث يقيم تعاونات مع الوزارات مثل الأوقاف لرفع درجة الوعى والتثقيف للعمال، مع توقيع اتفاقات عديدة لإقامة الدورات للعمال مثل دورات أكاديمية ناصر وغيرها من الدورات التى تفيد العمال على المستوى الشخصى والعملى، فيسعى دائمًا للتطوير العمل وتطوير شخصية العامل نفسه، فيهتم بالجانب الإنسانى والجانب العملى.