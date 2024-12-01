تحدث ينز نوفوتني نجم منتخب ألمانيا وفريق باير ليفركوزن السابق، عن تألق عمر مرموش هذا الموسم في مسابقة البوندسليجا مع فريق آينتراخت فرانكفورت.

نجم ألمانيا السابق: عمر مرموش يمتلك إمكانيات رائعة.. لكن لا يوجد أي تشابه بينه وبين محمد صلاح

وقال ينز نوفوتني في حواره مع برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "عمر مرموش يُظهر جودة عالية جدًا وأسلوبًا رائعًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، أظن أنه يتمتع بإمكانيات جيدة وسوف يظهر ذلك كل أسبوع".

وأضاف: "فلماذا لا يسير كل شيء في الاتجاه الصحيح، هذا اللاعب يتمتع بعقلية جيدة وشكل جيد، وهذا هو الأساس لكل شيء لتقديم موسم جيد في أوروبا".

واختتم حديثه قائلًا: "لا أعتقد أن هناك أي تشابه بين عمر مرموش ومحمد صلاح، اللاعبان مختلفان، وأيضًا الدوريات مختلفة، وهو أول موسم لتألق مرموش عكس محمد صلاح، لذا لا يمكنك مقارنة أي شيء بينهما الآن."