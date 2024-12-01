إصابة عامل بمخبز سياحي بسبب تسريب الغاز بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعى، المدعو "عمرو.ع.ا" 16 عاما عامل مخبز، مصاب بحروق بالوجه والطرفين، سبب تسريب إسطوانة الغاز أثناء التغير مما أدى للاشتعال النيران وحدوث إصابته.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز سوهاج يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول المدعو "عمرو.ع.ا" 16 سنه عامل بمخبز، مصابًا بحروق بالوجه والطرفين العلويين والسفليين وتم حجزه بالعناية المركزة ومقيم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده أفاد المدعو "عبده.ا.ا "35 سنه سائق بشركة خاصة، ومقيم بذات الناحية أثناء عمل نجله المذكور بمخبز أفرنجى دائرة قسم أول سوهاج، ملك المدعو "بلال.ا.ا" 38 سنه مالك المخبز ومقيم مركز سوهاج، حدث تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز حال تغيرها أدى لإشتعال النيران وحدوث إصابته، ونفى الشبهه الجنائية.

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