عاجل - صحيفة الفجر 1003: عادل حمودة يفضح ترامب.. والحكومة تتحدى القضايا الكبرى.. وأزمة المدارس غير المرخصة تضرب مصر
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها وتستعرضها لقرائها ومتابعيها كل ما يخص العدد الورقي رقم «1003» من الصحيفة الورقية، وننشر العدد الأسبوعي أيضًا PDF، ومن المعروف أن صحيفة الفجر الورقية تصدر كل خميس بشكل أسبوعي في الأسواق، وذلك في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها.
عدد الفجر الأسبوعي رقم 1003
وتنشر بوابة الفجر، العدد الأسبوعي من الصحيفة العدد رقم 1003، ويتم نشر عدد صحيفة الفجر «جريدة الفجر» أيضًا، وجاءت التفاصيل الكاملة كما يلي:
- الحكومة توافق على إطلاق مهرجان «العالم علمين» سنويا
- عمر زهران للنيابة: لست سارقًا وهذه هى الحقيقة
- خطوات وخطط للمرحلة القادمة.. الصناعة والحكومة واقتصاد مصر
- أبرزها رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤.. قرار كتابة الأسعار على السلع «حبر على ورق»
- محمد مسعود يكتب: إرادة الرئيس.. والدواء المُر
- عادل حمودة يكتب: ترامب يشكل حكومة حرب ضد أمريكا
- تهديد مباشر للأطباء وعبء إضافى على المرضى.. زلزال «التصالح» يضرب العيادات بين «السكن والإدارى»
- إحياء مشاريع وأصول محافظة أســــــيوط.. و«الطيب» يوافق على إنشاء دار مناسبات ومكتبة بسور جامعة الأزهر
- كارثة على الطريق السريع.. قطع الغيار «المضروبة» أقصر طريق إلى الموت
- الكنيسة تواجه الملحدين الجدد.. اللاهوت الدفاعى خدمة جديدة لدرء الخطر وتصحيح المفاهيم
- ننشر الأسماء والأماكن والأسعار.. بلاغ إلى وزير «التعليم»: افتحوا ملف المدارس غير المرخصة
- أهلا بكم فى «قبـــــــــــــــــــــور الثقافة».. أغلبها قصور مغلقة.. وفواتير متراكمة ودورات مياه بلا مرافق
- تدخل فى صناعة الزيوت والفحم الطبيعى.. «نواة البلح» من نفايات زراعية لثروة بيئية تُحرك عجلة التنمية بمصر
- كيف تكافح «الخياطة» التغير المناخى؟
- أشجار الجوجوبا الذهب الأخضر فى مصر.. تدخل فى صناعة المستحضرات الطبية والأعلاف والسماد والصابون
- منها السحلب والزنجبيل والكاكاو.. ٧ مشروبات تمنحك الدفء وتقوى مناعتك فى الشتاء
- «الهيدروجين الأخضر».. وقود المستقبل يدفع مصر نحو التنمية المستدامة والطاقة النظيفة
تصفح العدد الأسبوعي من صحيفة الفجر 1003 PDF
- الحصرى.. ٤٤ عامًا على رحيل شيخ المقرئين
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