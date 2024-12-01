عاجل - صحيفة الفجر 1003: عادل حمودة يفضح ترامب.. والحكومة تتحدى القضايا الكبرى.. وأزمة المدارس غير المرخصة تضرب مصر

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها وتستعرضها لقرائها ومتابعيها كل ما يخص العدد الورقي رقم «1003» من الصحيفة الورقية، وننشر العدد الأسبوعي أيضًا PDF، ومن المعروف أن صحيفة الفجر الورقية تصدر كل خميس بشكل أسبوعي في الأسواق، وذلك في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها.

عدد صحيفة الفجر 1003

عدد الفجر الأسبوعي رقم 1003

وتنشر بوابة الفجر، العدد الأسبوعي من الصحيفة العدد رقم 1003، ويتم نشر عدد صحيفة الفجر «جريدة الفجر» أيضًا، وجاءت التفاصيل الكاملة كما يلي:

تصفح العدد الأسبوعي من صحيفة الفجر 1003 PDF