خالد الصاوي: كنت ملحدًا لسنوات

الفجر الفني
خالد الصاوي
خالد الصاوي

خلال ظهوره في برنامج نزار الفارس على شاشة "الرابعة العراقية"، تحدث النجم خالد الصاوي عن مرحلة من حياته في الثلاثينيات والأربعينيات تبنى فيها أفكار الإلحاد، موضحًا كيف عاد عنها لاحقًا.

 

قال خالد الصاوي: "كنت ملحد سنين، كان بالنسبة لي القضية إزاي؟ كان عندي إيمان قلبي شوية، في نوع بيسموه الإلحاد بس صوفي، بمعنى، إنها قضية لا يمكن حسمها، 50% فيه إله، و50% مافيش، لأنه الحواس مش موصلة لك، والاستنتاج العقلي بيدي لك الاتنين، ممكن يقول لك أحيانا طبعا في إله، وأحيانا تانية يقول لك لأ، أنا وصلت لها بالقلب مش بالعقل".

 

وأكمل قائلا: "لما بليل بتعرض لموقف وأبقى حاسس إن أنا هموت وهتشل أو هروح المستشفى، وأقول يارب انقذني، ليس من الرجولة بقى ولا النخوة إنك تصحى الصبح وتكفر به، وكذا مرة ينقذني في اللحظة الحرجة، بس لو أنت شوفت بيعمل معايا ايه وبينقذني إزاي لازم تؤمن.

 

وعن رحلة تعاطيه المخدرات، قال خالد الصاوي: "طبعا، وصلت للحافة من كل شيء، ما بين الحياة والموت، وما بين العقل والجنون ومابين المشروع والجريمة".

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