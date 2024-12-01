مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الشارع بمدينة سوهاج الجديدة

لقى طفل مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 12 عاما، أثناء عبوره الشارع اصطدمت بة سيارة مما أدى إلى اصابتة باشتباه نزيف ونقله لمستشفى سوهاج الجامعى،وتوفى أثناء تلقى الإسعافات اللازمة، نتيجة اختلال عجلة القيادة السيارة النقل التابعة لإحدى الشركات الخاصة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، بوصول المدعو "سيف.ش.ا" 12 سنه طالب ومقيم مركز المنشاه، أثناء سير السيارة النقل تابعة لشركة خاصة قيادة المدعو "إسلام.م.خ" 32 سنه سائق ومقيم مركز سوهاج، اختلت عجله القياده بيدة واصطدم به مما أدى لإصابته اشتباه بنزيف بالصدر والبطن، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، وتوفى أثناء تلقى الإسعافات اللازمة.

وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفى المدعو" شعيب.ا.ا" 32 عامل، ومقيم بذات الناحية بمضمون ماتقدم، وأضاف الأول بأنه أثناء السير فوجئ بالمذكور يعبر الطريق إمامة ولم يتمكن من مفاداته، ونفى الشبهه الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.