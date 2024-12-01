مدرب منتخب مصر السابق يكشف البديل الأفضل لوسام أبو علي

الفجر الرياضي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

يرى شوقي غريب، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، افضل بديل لوسام أبو علي مهاجم الأحمر الأساسي.

مدرب منتخب مصر السابق يكشف البديل الأفضل لوسام أبو علي 

وقال شوقي غريب مدرب منتخب مصر السابق خلال تصريحات تلفزيونية: محمود كهربا أفضل بديل للفلسطيني لوسام أبو علي في مركز المهاجم الصريح.

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وأضاف: كهربا يجيد التسجيل والصناعة ويعد أفضل بديل لوسام أبو علي، وحتى الآن لم يصل لمستواه المعهود.

وأكمل: ارجح مشاركة كهربا ووسام أبو علي في تشكيل الأهلي معًا، خاصة وأن الأول يجيد التسجيل والصناعة مما يزيد الفاعلية الهجومية على مرمى المنافس.

واختتم: محمد ناجي جدو من اللاعبين المميزين الذين لا يختلف مستواهم سواء تواجد في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي.
 

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