طاقم حكام مباراة سموحة والجونة في الدوري المصري

الفجر الرياضي
سموحة
سموحة

يستعد نادي سموحة لمواجهة نظيره الجونة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم  المباراة والذي أسندت للحكم  هشام القاضي.

ويعاونه كلا من أحمد بكر مساعد أول، محمد مجدي سليمان مساعد ثان، ويتواجد عمرو رمضان حكما رابعا.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا محمد عباس قابيل ويعاونه هاني خيري

موعد مباراة سموحة أمام الجونة والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية 
على ستاد الاسكندرية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر.
 

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