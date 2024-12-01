احتفالات المشاهير برأس السنة.. من الفخامة إلى الغرائب.. ماذا يفعلون لإبهار العالم؟



مع اقتراب رأس السنة الميلادية، تُعتبر احتفالات المشاهير من أكثر الأحداث إثارة للاهتمام. يتنافس النجوم على تقديم احتفالات فريدة من نوعها، ولكن بعض هذه الاحتفالات تأتي مع لمسات غريبة ومثيرة للجدل. في هذا التقرير، يستعرض جريدة وموقع الفجر أغرب وأفخم احتفالات المشاهير، مع أمثلة عن بعض الشخصيات التي أثارت ضجة في العالم.

حفلات الرقص في الفضاء: تجربة لا تُنسى

لنبدأ مع المغني الشهير إلون ماسك، الذي أعلن عن خطط للاحتفال برأس السنة في الفضاء. حيث أبدى استعداده لإقامة حفلة فاخرة على متن صاروخ فضائي، مع دعوة مجموعة من المشاهير. بينما اعتبر البعض هذه الفكرة غير واقعية، أثارت تساؤلات حول إمكانية الاحتفال في الفضاء.

احتفالات بأزياء غير تقليدية

لا يمكننا أن نغفل عن بيونسيه، التي اختارت هذا العام الاحتفال برأس السنة بأزياء مستوحاة من ثقافات مختلفة حول العالم. حيث ارتدت مجموعة من الأزياء التقليدية من بلدان مثل الهند واليابان وإفريقيا، مما أثار جدلًا حول الت appropriation الثقافي. بينما أشاد البعض بتنوعها، انتقدها آخرون لعدم احترام الثقافات.

عشاء على قمة جبل: تحدي المغامرة

من جهة أخرى، قام دواين "ذا روك" جونسون بتنظيم احتفال رأس السنة على قمة جبل كليمنجارو، حيث دعا مجموعة من أصدقائه لتحدي المشقات. هذه الفكرة أثارت إعجاب الكثيرين، لكنها في الوقت نفسه أثارت مخاوف حول السلامة، خاصة مع الظروف الجوية القاسية.

بث مباشر مثير

في خطوة غير مسبوقة، قررت كيم كارداشيان أن تحتفل برأس السنة من خلال بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عرضت كل تفاصيل الاحتفال بداية من التحضيرات وحتى الدقائق الأخيرة. بينما اعتبر البعض ذلك طريقة مبتكرة للتواصل مع المعجبين، انتقد آخرون غياب الخصوصية.

خاتمة

تستمر احتفالات المشاهير برأس السنة في إثارة الدهشة والجدل. من الفخامة إلى الغرائب، تتنوع طرق احتفالهم، مما يثير تساؤلات حول حدود الإبداع والمبالغة. ومع اقتراب كل عام جديد، يبقى الجمهور في انتظار ما ستقدمه هذه الشخصيات العالمية من مفاجآت.