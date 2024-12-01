الدوماني: مباراة الزمالك والمحلة ستكون ممتعة..والأبيض لديه دوافع كبيرة للفوز

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك


أكد عبداللطيف الدوماني، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي كان مهما للغاية في الكونفدرالية بعد الهزيمة من المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

الدوماني: مباراة الزمالك والمحلة ستكون ممتعة..والأبيض لديه دوافع كبيرة للفوز

وقال الدوماني في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة الزمالك وغزل المحلة ستكون ممتعة على الجانب الفني والفريق المحلاوي مختلف عن المواسم السابقة وسيكون لقاء صعب للغاية".

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وأضاف: "الزمالك لديه دوافع كبيرة للغاية من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لتعويض الخسارة أمام المصري وذلك في ظل الصراع الشرس بالدوري المصري هذا الموسم".

واختتم: "ملعب غزل المحلة أصبح جميل للغاية بعد تطويره، والمباراة ستكون قوية بسبب حضور الجماهير والمبعب سيكون ممتلىء".

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