أحمد فوزي: الشناوي من أساطير حراس المرمى في الأهلي.. والمهدي سليمان تعرض لظلم في بعض الأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أصبح يصنف من ضمن أساطير حراسة المرمى في تاريخ القلعة الحمراء.

أحمد فوزي: الشناوي من أساطير حراس المرمى في الأهلي.. والمهدي سليمان تعرض لظلم في بعض الأندية

وقال فوزي عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "مقارنة محمد الشناوي بعدد من أساطير المرمى في نفس المركز، فهو يصنف واحد من ضمن أساطير حراسة المرمى، وبعض الحراس تصل لقمة المستوى بعد بلوغهم الـ28 عامًا لأن الخبرات تكون كبيرة، ويصبح الحارس متميزًا بالثبات الانفعالي، ونفس الأمر بالنسبة لحراس عالميين مثل كويمين كيليهر واليسون".

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وأضاف: "مصطفى شوبير الجميع كان يتوقع تألقه منذ الصغر، تفكيره دائمًا إيجابي، وأحمد طارق سليمان كان منافسًا له، لكن الأخير كان يتأثر بعض الوقت للجلوس بديلا، بينما مصطفى كان يركز فقط على التدريب بقوة مع الناشئين، وتم تصعيده كثيرًا مع الفريق الأول، وميشيل يانكون من أسباب تألقه بالإضافة للثقة في النفس والقدرة على تحمل الضغوط والثبات الانفعالي".

وأكد: "المهدي سليمان كان يسير بشكل جيد في الفترة الماضية وأصبح من ضمن حراس المنتخب مؤخرا، ونتمنى عودته سريعًا للملاعب، هناك حراس لم تحصل على حقوقها في الكرة، والمهدي تعرض لظلم في بعض الفرق، لكن أفضل مواسمه عندما لعب في أندية جماهيرية، عندما لعب في غزل المحلة ثم الاتحاد السكندري".

وختم: "ترتيب حراس مرمى منتخب مصر، يخضع لرؤية سعفان الصغير مدرب المنتخب، لأنه الأكثر متابعة لهم في التدريبات، والدليل أن مصطفى شوبير عندما لعب قدم مستوى جيد، ولو شارك عواد سيظهر بنفس المستوى المميز، وكرة القدم تخضع لقناعات معينة، أحمد عيد يجلس في المصري بديلا لـ كريم العراقي والأخير لا ينضم للمنتخب من الأساس، لم يكن أحد يعرف محمد ربيعة وخالد صبحي، وعندما شاركا مع منتخب مصر قدما مستوى جيد".

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