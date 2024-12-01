أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، أن غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن قائمة الفريق أمام البنك الأهلي في الدوري، لو كان باتفاق مسبق سيكون قرار جيد ويجب احترامه ما دام باتفاق اللاعب مع مارسيل كولر.

أحمد فوزي: لا أؤيد فكرة إراحة الشناوي لو لم يشارك أساسيًا مع الأهلي

وقال فوزي عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "سيكون هناك قرار مجحف لو كان الشناوي هو من طلب الراحة والابتعاد في حالة تأكيد عدم مشاركته، لأنه قائد الفريق لا بد أن يكون موجودًا مع زملائه، لأنه من الممكن أن يحدث إخفاق أو أي شئ لذلك لا بد أن يكون متواجدًا".

وأضاف: "لست مقتنعًا بفكرة اراحة الشناوي لو لم يلعب أساسيًا، الأهلي يخوض 70 مباراة في الموسم، ولن يستطع أي لاعب خوضها بالكامل، وكان لا بد من وجود محمد الشناوي معه، وأنا ضد فكرة إراحته ما دام لن يلعب أساسيًا، واللوم في هذه الحالة على كولر، ولكن في النهاية هو المدرب ويعلم كل شئ، وقد يكون هدفه بالفعل الراحة لأن الشناوي تقدم في السن وقد يخشى عليه من الاجهاد".

وواصل: "لو كان هناك اتفاق مسبق بين كولر والشناوي، لا بد من الإعلان عن تفاصيله بشكل عادي، وفي النهاية الحارس لا يوجد عليه لوم، لكن في كل الأحوال يجب وجوده مع الفريق ويمارس دوره كقائد للفريق".

وزاد: "أنا مؤيد لفكرة مشاركة حارس آخر بخلاف الأساسي سواء كل 3 مباريات، الامور حاليا أصبحت مختلفة، لن يستطع حارس واحد أن يشارك في كل البطولات، ومع تقدم الشناوي في السن لا بد من ظهور حارس آخر مثل مصطفى شوبير، وهي فكرة رائعة للمحافظة على شوبير وأن يكون موجودًا بصفة دائمة في الملعب".

وأكمل: "مصطفى شوبير كان من أسباب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، وكان قبلها لعب في أحد المباريات، ويجب المحافظة دائمًا على وجود حارسين جاهزين، وهو يستحق الإشادة بعدما قدم موسمًا رائعًا مع الفريق، ولا بد أن يتم المحافظة عليه ومنحه فرصة المشاركة في بعض المباريات".

وأتم: "الشناوي منذ وصوله لـ29 عامًا أصبح مستواه جيدًا بعدما تدرج في عدة مراحل، ولعب قبلها لعدة فرق لكن كان المستوى متذبذب، لكن مع انتقاله للأهلي وتدريبه في الفريق بصحبة شريف إكرامي، ومستواه ارتفع بعدها، ومنذ عام 2018 ومشاركته في كأس العالم مع منتخب مصر وهو يقدم مستوى جيد، وبعد الإصابة في أمم إفريقيا لم يكن في أفضل مستوى لكن مع تألق مصطفى شوبير والمنافسة بينهما بدأ يستعيد مستواه لكنه أخذ بعض الوقت".