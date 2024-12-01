كشف محمد الصاوي طبيب نادي الاتحاد السكندري، أن إصابة المهدي سليمان حارس الفريق في لقاء طلائع الجيش، هي كسر في أسفل عظمة الشظية، وتم التعامل معها، وعمل جبيرة له في المستشفى.

طبيب الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل إصابة المهدي سليمان

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "سنتابع حالة المهدي سليمان في الأسبوع الأول، وحالة الكسر الذي تعرض له، ولم نحدد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن".

وأضاف: "لا نريد الحكم سريعًا على حالة المهدي سليمان، ولكن سنتابع الحالة بالأشعة بصفة مستمرة".

وأكمل: "المهدي حارس كبير، وراضٍ بقضاء الله، ونتمنى عودته للملاعب سريعا".