أمير هشام: اتجاه لدى أبوريدة لرحيل ميكالي عن منتخب مصر للشباب

الفجر الرياضي
ميكالي
ميكالي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اتجاه لدى هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم القادم، برحيل البرازيلي روجيرو ميكالي عن تدريب منتخب مصر للشباب بسبب حصوله على راتب مالي كبير.

أمير هشام: اتجاه لدى أبوريدة لرحيل ميكالي عن منتخب مصر للشباب

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "ميكالي يحصل على راتب شهري يصل لـ6 مليون جنيه، بما يوازي 113 ألف دولار، ولا يوجد هناك شعور كبير بأنه سيحقق الإضافة الكبيرة".

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وأضاف: "لدينا مدربين مصريين مميزين أيضا، وعلى سبيل المثال أحمد الكأس مع منتخب الناشئين، وإذا كان يحصل ميكالي على هذا الراتب، فكم سيحصل مدرب المنتخب الأول".

وأتم: "سبق وأن أكدنا رحيل ميكالي في الأسبوع الماضي، والاتجاه حاليًا أصبح كبيرًا من أجل رحيل البرازيلي بالفعل خلال الفترة المقبلة".

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أمير هشام: اتجاه لدى أبوريدة لرحيل ميكالي عن منتخب مصر للشباب

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