الزمالك قام بالاستئناف ضد غرامة باتشيكو لرفع ايقاف القيد قبل يناير

الفجر الرياضي
باتشيكو
باتشيكو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة نادي الزمالك قدمت عرضا لـ أوفي إيجاريا لضمه لنهاية الموسم فقط مقابل 100 ألف دولار، ورغم رفض اللاعب في البداية، لكن جوزيه جوميز المدير الفني تدخل لإقناعه.

الزمالك قام بالاستئناف ضد غرامة باتشيكو لرفع ايقاف القيد قبل يناير

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "جوميز تدخل لإقناعه من أجل إعادة اللاعب للمستطيل الأخصر، مع وجود بند أحقية تمديد العقد".

وأضاف: "الزمالك قام بالاستئناف على عقوبة جيمي باتشيكو في المحكمة الفيدرالية السويسرية، في محاولة لايقاف عقوبة المنع من القيد لحين إصدار حكم نهائي، من أجل القيام بتعاقدات جديدة خلال شهر يناير المقبل".

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وواصل: "الزمالك يحاول التفاوض مع باتشيكو على جدولة الغرامة المالية، والمدرب البرتغالي لازال متمسك بالحصول على كافة مستحقاته دفعة واحدة، لذلك جاء الطعن في الفيدرالية من أجل كسب المزيد من الوقت وتعطيل العقوبة لابرام صفقات شتوية".

وأكمل: "بالتأكيد ستكون هناك خسائر مادية في الزمالك من جراء تلك الخطوة، لكن الأهم رفع العقوبة الخاصة بإيقاف القيد".

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