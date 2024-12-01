أمير هشام: فكرة عودة عبدالقادر للأهلي غير مطروحة.. ولا يوجد تحركات لضم شريف

الفجر الرياضي
أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر

 

أكد الإعلامي أمير هشام، أن فكرة عودة أحمد عبدالقادر المعار من الأهلي إلى صفوف قطر القطري إلى الفريق الأحمر خلال شهر يناير المقبل لم تُطرح مطلقًا خلال الفترة الحالية.

أمير هشام: فكرة عودة عبدالقادر للأهلي غير مطروحة.. ولا يوجد تحركات لضم شريف

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "الأهلي لم يتحرك مطلقا في ملف محمد شريف، ولا يوجد قرار نهائي بالتعاقد معه، واللاعب محل اهتمام من الزمالك وبيراميدز".

عاجل.. الزمالك يطعن في حكم مستحقات باتشيكو أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

وأضاف: "شريف يرحب بالعودة للنادي الأهلي، واللاعب سوف يفكر في العروض المناسبة حال عدم اكماله الموسم مع نادي الخليج السعودي".

مواد متعلقة

الدوماني: مباراة الزمالك والمحلة ستكون ممتعة..والأبيض لديه دوافع كبيرة للفوز

فريق طائرة الزمالك رجال ينتصر على اتحاد الشرطة 3-0 في الدوري

الأكثر قراءة

أحمد فوزي: لا أؤيد فكرة إراحة الشناوي لو لم يشارك أساسيًا مع الأهلي

احتفالات المشاهير برأس السنة.. من الفخامة إلى الغرائب.. ماذا يفعلون لإبهار العالم؟

باحث سياسي: سوريا تتجه لحرب مدن طويلة الأمد.. 4 قوى متصارعة

ماذا وراء عودة الصراع في سوريا؟.. خبراء يجيبون

طبيب الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل إصابة المهدي سليمان

الفنون كوسيلة للتعبير عن الهويات المتعددة.. جدل ثقافي أم ضرورة إنسانية؟

أمير هشام: اتجاه لدى أبوريدة لرحيل ميكالي عن منتخب مصر للشباب

اليوم.. ثلاث مباريات هامة في دوري المحترفين