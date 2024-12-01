محمد علي بن رمضان يعود لحسابات الأهلي.. ما القصة؟

الفجر الرياضي
محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك تحركات حاليًا داخل النادي الأهلي لحسم ملف صفقة المهاجم الأجنبي، موضحًا أن هناك حالة تكتم شديدة على اسم اللاعب وجنسيته.

محمد علي بن رمضان يعود لحسابات الأهلي.. ما القصة؟ 

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد رمضان المدير الرياضي، وهاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتنج، هم الذين يعرفون اسم المهاجم، وهناك تكتم شديد عليه حاليًا وهو الأولوية بالنسبة لمارسيل كولر".

وأضاف: "الأهلي يريد ضم جناح ولاعب وسط مهاجم، ولكن الأمر مشروط برحيل رضا سليم وبيرسي تاو خلال الميركاتو الشتوي".

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وواصل: "قد يعود محمد علي بن رمضان إلى الحسابات مجددًا في الأهلي، ولكن حال رحيل الثنائي الأجنبي رضا سليم وتاو، ولو لم يرحلا، فالأولوية ستكون للمهاجم فقط".

وزاد: "حتى الآن، لم يتجه الأهلي نحو فكرة التعاقد مع أي لاعب محلي".

وأشار إلى أن بيرسي تاو لن يوافق على الرحيل عن الأهلي إلا حال الحصول على باقي مستحقاته عن الـ6 أشهر الأخيرة في الموسم الحالي، وهو يرفض مطلقًا فكرة التنازل عن أي دولار واحد، والجهاز الفني يرغب في التخلص من اللاعب.

وختم: "لم يتلقى الأهلي أي عرض رسمي لضم رضا سليم، وهناك ترحيب كبير من النادي بخروجه أيضًا في شهر يناير، وبالتأكيد حال رحيله مع تاو، سيكون هناك 3 صفقات على الأقل، ولكن بكل حال من الأحوال لن تقل صفقات الأهلي عن ثنائي أجنبي على الأقل".

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