خالد الغندور: يوسف أيمن يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير

الفجر الرياضي
يوسف أيمن
يوسف أيمن

قال الإعلامي خالد الغندور، ان  يوسف أيمن مدافع النادي الأهلي طلب إنهاء إعارته في يناير المقبل وعدم استكمال فترة الإعارة لنهاية الموسم.

خالد الغندور: يوسف أيمن يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يوسف أيمن شايف إنه مش هيكون ضمن خطط المدرب وطلب رفع الحرج عن كولر وفتح الموضوع معه من جانب المسؤولين في الأهلي ".

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واختتم: "مسؤولو الأهلي هيبلغوا كولر وفي حالة إنه شايف إن يوسف أيمن لن يكون له دور معه خلال الموسم الحالي سيتم تلبية طلب اللاعب".

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خالد الغندور: يوسف أيمن يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير

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