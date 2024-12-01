خالد الغندور: الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي لمباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال
قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي مهاجم الفريق من أجل اللحاق بنصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.
خالد الغندور: الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي لمباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "اللاعب يسير بشكل جيد في برنامج علاجه والبرنامج التدريبي ولكن هناك محاولات لتجهيزه بسبب أهمية مباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال".
واختتم: "طبيب الفريق أخبر الجهاز الفني بقيادة كولرر أن اللاعب يقوم بمجهود كبير من أجل العودة سريعًا للتدريبات