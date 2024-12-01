خالد الغندور: الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي لمباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

 

قال الإعلامي خالد الغندور،  إن النادي الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي مهاجم الفريق من أجل اللحاق بنصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

خالد الغندور: الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي لمباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "اللاعب يسير بشكل جيد في برنامج علاجه والبرنامج التدريبي ولكن هناك محاولات لتجهيزه بسبب أهمية مباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال".

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