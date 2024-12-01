إصابة شاب في حادث قطار بالدقهلية

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أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم قطار أثناء مرروه أمام محكمه ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص بميت غمر أمام المحكمة" أمام المعدية"، وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة عبد الرحمن محمد العزب شريف 16 عاما مقيم ميت غمر، ومصاب بنزيف بالمخ ونزيف داخلى بالبطن اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

تم نقل المصاب إلى مستشفى ميت غمر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

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