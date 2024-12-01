اليوم .. ثلاث مباريات هامة في دوري المحترفين

تنطلق اليوم الأحد في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة العاشرة لدورى المحترفين بثلاث مواجهات متكافئة .



1- بروكسي مع كهرباء الإسماعيلية



على ملعب نادي بروكسي يصطدم فريق بروكسي صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد حامد برصيد 9 نقاط بفريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الخامس بقيادة ياسر الكناني برصيد 16 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بروكسي مع فريق منتخب السويس بهدف لمثله بينما تعادل فريق كهرباء الإسماعيلية مع السكة الحديد سلبيًا.

2- طنطا مع سبورتنج



يستضيف فريق طنطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة خالد عيد برصيد 9 نقاط فريق سبورتنج صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أحمد فاروق بنفس الرصيد من النقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق طنطا على فريق الداخلية بهدف نظيف بينما خسر فريق سبورتنج من فريق وادي دجلة بهدف دون رد.



3- المنصورة مع بلدية المحلة



يشهد ملعب نبروه لقاء صعب بين فريق المنصورة متذيل المجموعة بقيادة علاء نوح برصيد نقطتين مع فريق بلدية المحلة صاحب المركز الحادى عشر بقيادة ابراهيم صلاح برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بلدية المحلة على فريق اسوان بهدف دون رد بينما تلقي فريق المنصورة الهزيمة من فريق البترول بهدف دون رد.