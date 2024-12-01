موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هايدنهايم في الدوري الالماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يحل آينتراخت فرانكفورت والذي يشارك ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش ضيفًا ثقيلًا على نظيره هايدنهايم، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2025/2024.

آينتراخت ضيفًا ثقيلًا على هايدنهايم في الدوري الألماني

ويستضيف ملعب فويتا أرينا، المواجهة الحماسية بين هايدنهايم وآينتراخت فرانكفورت، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من بطولة البوندسليجا.

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ويحتل آينتراخت فرانكفورت وصافة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 23 من 11 مباراة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر باريرن ميونخ والذي يمتلك في رصيده 30 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي هايدنهايم في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة هايدنهايم وآينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا

من المقرر، أن تقام مباراة هايدنهايم وآينتراخت فرانكفورت، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة هايدنهايم وآينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا

يمكنكم مشاهدة المباراة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني لموسم 2025/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD4.

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