بقيادة مرموش.. تشكيل فرانكفورت المتوقع لمواجهة هايدنهايم في البوندسليجا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد آينتراخت فرانكفورت لمواجهة سهلة نسبيًا أمام نظيره هايدنهايم، في إطار منافسات الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2025/2024.

آينتراخت فرانكفورت يسعى لمواصلة نتائجة الإيجابية على حساب هايدنهايم في البوندسليجا

ويحتضن أرضية ملعب فويتا أرينا مواجهة آينتراخت فرانكفورت والذي يشارك ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، وهايدنهايم، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من بطولة البوندسليجا.

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موعد مواجهة فرانكفورت وهايدنهايم في الدوري الألماني

ومن المقرر أن تقام المباراة، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

ويفتقد فرانكفورت في مواجهة هايدنهايم، خدمات مدافعه السويسري أوريلي أميندا، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ومن المتوقع أن يبدأ فرانكفورت مواجهة هايدنهايم، بتشكيل مكون من:-

  • حراسة المرمى: كيفن تراب.
  • خط الدفاع: آرثر ثيات - روبين كوخ - لويس سيلفا ميلو - نامدي كولينز.
  • خط الوسط: ماريو جوتز - هوجو لارسون - إلياس السخيري - أنسجار كناوف.
  • خط الهجوم: عمر مرموش - هوجو ايكيتيكي.

ويحتل فرانكفورت وصافة ترتيب جدول الدوري الألماني الممتاز برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بينما يأتي هايدنهايم في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

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