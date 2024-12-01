بولونيا يفوز على فينيزيا بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق بولونيا فوزا كبيرا على ضيفه فينيزيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب ريناتو دال آرا في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بولونيا يفوز على فينيزيا بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

سجل ثلاثية بولونيا كل من دان ندوي هدفين في الدقيقتين 21 من ركلة جزاء و71 وريكاردو أورسوليني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

الزمالك يتقدم باستئناف رسمي إلى المحكمة الفيدرالية بسبب باتشيكو

الزمالك ينفي اقتراب ضم نجم الأهلي في يناير

الفوز رفع رصيد بولونيا إلى 21 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فينيزيا عند 8 نقاط في المركز الأخير.

ويتصدر نابولي الكالتشيو برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة عن كل من أتالانتا وإنتر ميلان وفيورنتينا ولاتسيو.

مواد متعلقة

أمير هشام: الزمالك يسعى لحسم صفقة شريف في يناير.. واللاعب ينتظر موقف الأهلي

4 لاعبين على طاولة الزمالك في يناير
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك مع ارتفاع طفيف في بعض

سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

بدء سداد تكاليف حج القرعة لعام 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد

فوائد القهوة.. دراسة ألمانية تكشف تأثيرها على إطالة العمر وتقليل مخاطر الأمراض

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك