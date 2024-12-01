حقق بولونيا فوزا كبيرا على ضيفه فينيزيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب ريناتو دال آرا في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بولونيا يفوز على فينيزيا بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

سجل ثلاثية بولونيا كل من دان ندوي هدفين في الدقيقتين 21 من ركلة جزاء و71 وريكاردو أورسوليني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد بولونيا إلى 21 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فينيزيا عند 8 نقاط في المركز الأخير.

ويتصدر نابولي الكالتشيو برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة عن كل من أتالانتا وإنتر ميلان وفيورنتينا ولاتسيو.