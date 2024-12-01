سقط فريق سبورتنج لشبونة في فخ الخسارة لأول مرة في بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم هذا الموسم، مساء السبت.

سبورتنج لشبونة يتلقى خسارته الأولى في الدوري البرتغالي بعد مرور 12 جولة

خسر لشبونة أمام مضيفه سانتا كلارا بهدف سجله كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 33 من مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.

وكسرت هذه الخسارة سلسلة من 11 فوزا متتاليا لسبورتنج لشبونة الذي يتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

أما فريق سانتا كلارا فقد حقق فوزه الثامن في مسابقة الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.

واهتزت نتائج سبورتنج لشبونة بعد رحيل مدربه البرتغالي روبن أموريم الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد عقب فترة التوقف الدولي الأخيرة.

فالخسارة أمام سانتا كلارا هي الثانية على التوالي لسبورتنج لشبونة على ملعبه ووسط جماهيره بعد السقوط بنتيجة 1 / 5 أمام أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.