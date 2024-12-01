بوتافوجو يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على أتلتيكو مينيرو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

توج فريق بوتافوجو البرازيلي بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مواطنه أتلتيكو مينيرو بنتيجة 3 / 1، مساء السبت.

بوتافوجو يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على أتلتيكو مينيرو

لم يتأثر بوتافوجو بصدمة الطرد المبكر للاعبه جريجور بعد مرور دقيقتين من زمن المباراة نتيجة تدخل عنيف ضد فاوستاو فيرا لاعب أتلتيكو مينيرو في المواجهة التي أقيمت وسط حضور جماهيري غفير في مدرجات ملعب مونمينتال بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

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بل أنهى بوتافوجو الشوط الأول متفوقا بهدفين، حيث تقدم بهدف لويز هنريكي في الدقيقة 35، وأضاف أليكس تيليس الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وقلص أتلتيكو مينيرو الفارق بهدف المهاجم التشيلي المخضرم إدواردو فارجاس في الدقيقة 47، وباءت كل محاولات الثنائي المخضرم هالك وفارجاس في تسجيل هدف التعادل.

بل نجح جونيور سانتوس في إحراز الهدف الثالث لبوتافوجو في الدقيقة 97، ليحسم تتويج فريقه باللقب، ويحرم أتلتيكو مينيرو من الفوز به للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويج أول في عام 2013.

وانتزع بوتافوجو لقب النسخة 65 من البطولة ليصبح الفريق البرازيلي رقم 12 الذي يتوج بكأس هذه البطولة العريقة.

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