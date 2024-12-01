توقيت متابعة مباراة نيس ضد ليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة لها

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستضيف أولمبيك ليون نظيره نيس، في إطار منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لموسم 2025 / 2024.

أولمبيك ليون يواجه نيس في الدوري الفرنسي

ويحتضن أرضية ملعب جروباما معقل أولمبيك، المواجهة المرتقبة بين ليون ونيس، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

txt

باير ليفركوزن يحقق فوزا صعبا على يونيون برلين في الدوري الألماني

txt

سبورتنج لشبونة يتلقى خسارته الأولى في الدوري البرتغالي بعد مرور 12 جولة

ويشارك المدافع المصري محمد عبد المنعم مع فريق نيس، والذي انضم إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي.

ويحتل نيس المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي أولمبيك ليون في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

موعد مواجهة ليون ونيس في الدوري الفرنسي

من المقرر، أن تقام مباراة ليون ونيس، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ليون ونيس في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة مواجهة ليون ونيس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2025/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.

مواد متعلقة

بقيادة مرموش.. تشكيل فرانكفورت المتوقع لمواجهة هايدنهايم في البوندسليجا

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هايدنهايم في الدوري الالماني والقنوات الناقلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك مع ارتفاع طفيف في بعض

سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

بدء سداد تكاليف حج القرعة لعام 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد

فوائد القهوة.. دراسة ألمانية تكشف تأثيرها على إطالة العمر وتقليل مخاطر الأمراض

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك