توقيت متابعة مباراة نيس ضد ليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة لها

يستضيف أولمبيك ليون نظيره نيس، في إطار منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لموسم 2025 / 2024.

أولمبيك ليون يواجه نيس في الدوري الفرنسي

ويحتضن أرضية ملعب جروباما معقل أولمبيك، المواجهة المرتقبة بين ليون ونيس، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

ويشارك المدافع المصري محمد عبد المنعم مع فريق نيس، والذي انضم إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي.

ويحتل نيس المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي أولمبيك ليون في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

موعد مواجهة ليون ونيس في الدوري الفرنسي

من المقرر، أن تقام مباراة ليون ونيس، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ليون ونيس في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة مواجهة ليون ونيس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2025/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.