محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط الجديدة



تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة لمتابعة سير العملية التعليمية التي تهدف إلى خدمة أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل في مجال الإتصالات ومواكبة التحول الرقمي الذي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقه وفقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في إطار جولته الميدانية لمتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة والتكنولوجية للتأكد من انتظام العمل ومتابعة سير الدراسة بها

ورافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والدكتورة شيماء بخيت هاشم المدير التنفيذي للمدرسة، وابتسام سيد يوسف المدير الأكاديمي للمدرسة

وشهد المحافظ، اصطفاف الطلاب في الطابور الثاني البريك للمدرسة متمنيًا لهم يوم دراسي سعيد مطالبهم بالجد والاجتهاد والتعلم وضرورة اكتساب الخبرات ثم تفقد بعض الفصول الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي وشاهد انتظام الدراسة بالمدرسة التي تضم 3 تخصصات (برمجة مواقع، وشبكات وامن معلومات، وأنظمة اتصالات) وتحاور مع مجموعة من الطلاب والطالبات واستمع إلى آرائهم حول أسلوب التدريس والمناهج المقدمة لهم بالمدرسة والإستفادة منها ومدى مشاركتهم مع المعلمين موضحًا أهمية المشاركة والمناقشة والفهم خاصة وأن المدرسة تعمل على تخريج طلاب متميزون ومؤهلون لسوق العمل ومستقبل التحول الرقمي في مصر وخلق جيل متميز ومحترف قادر على مواكبة سوق الإتصالات المحلي والدولي.

واستكمل المحافظ – جولته - بتفقد غرفة التحكم ومعمل اللغات موجهًا باستغلال المعمل في إعطاء دورات تدريبية لتعظيم إيرادات المدرسة كما تفقد ملعب المدرسة واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة التي أوضحت بأن عدد الفصول الدراسية للصف الأول والثاني ٩ فصول بكثافة إجمالية ٢١٠ طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجاري.

وأشار أبو النصر إلى أهمية التوسع في إنشاء مدراس WE للتكنولوجيا التطبيقية والتي تأتي في إطار التعاون بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعلم والتعليم الفني خاصة أنها تهدف إلى بناء قدرات الكوادر البشرية وعلى وجه الأخص العمالة الفنية لتخريج أجيال مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات التكنولوجية والمهنية وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال سد الفجوة بين التعليم النظري والاحتياجات الفعلية لسوق العمل مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وإنشاء مثل تلك المدارس لخدمة أبناء المحافظة وخريجي المرحلة الإعدادية العامة والتي تعتبر إضافة متميزة لمرحلة التعليم الفني.

يذكر أن مدرسة WE هي مدرسة ثانوية فنية بنظام 3 سنوات بعد الشهادة الإعدادية الهدف منها إعداد فني تكنولوجيست على مستوى تقني عالي في مجالات ( الإتصالات - تكنولوجيا المعلومات – البرمجة) ويحصل الطالب بعد الإنتهاء من الدراسة على شهادة الدبلوم الفني المتخصص في التخصص الذى تمت دراسته على مدار سنوات الدراسة وشهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات we حيث أن المدرسة توفر تدريبًا عمليًا بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للإتصالات والشركات التابعة بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لإعداد فني محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الإنخراط في سوق العمل