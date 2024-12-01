محافظ أسيوط يتفقد ورشة لتصنيع أقفاص من جريد النخيل بمركز ساحل سليم

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ورشة لتصنيع أقفاص من جريد النخيل بمركز ساحل سليم وذلك في إطار إهتمام المحافظة بدعم الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزز الإستفادة من الموارد الطبيعيةضمن جولاته الميدانية لمتابعة القطاعات المختلفة بمراكز وقرى المحافظة

ورافقه خلال الجولة إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة

وحرص المحافظ على تفقد مراحل التصنيع بالجريد واستمع لشرح تفصيلي عن خطوات التصنيع التي تبدأ بترك الجريد نحو 10 أيام في فصل الصيف و20 يومًا في فصل الشتاء تقريبًا لتلين ثم تعقبها مرحلة تقطيع الجريد لأطوال مختلفة وتقشيره وتنظيفه وتقسيمه إلى رقائق فضلًا عن ثقبه وإعداده للتركيب يحتاج إلى دقه متناهيه حيث يتضمن تصنيع الكرسي الواحد نحو 25 جريدة بـ 12مقاس مختلف فضلًا عن التكيات والقوائم

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مثل تلك المشروعات الصغيرة والورش والعمل على توفير التدريب اللازم للعاملين بها بهدف الحفاظ على الحرف التراثية وتنميتها ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتشجيع وتطوير مثل تلك المشروعات التي لها مردود إقتصادي والعمل على تعظيم الإستفادة من المحاصيل والمنتجات الزراعية ويقلل الفاقد البيئي مشيدًا بالجهود المبذولة في الورشة لاستغلال جريد النخيل في إنتاج منتجات يدوية متميزة مثل الأقفاص المستخدمة في الأنشطة الزراعية والتجارية وهو ما يمثل من إستراتيجية المحافظة لتعزيز الصناعات المحلية ودعم الإقتصاد الأخضر