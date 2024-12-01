أسعار الفاكهة اليوم الأحد 1-12-2024 في قنا

شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:

موز بلدى 20 جنيه

طبق بلح رملى(كيلو) 40 جنيه

تفاح اصفر لبناني 70 جنيهًا

تفاح احمر لبنانى. 70 جنيهًا

شهد عراقي. جنيهًا

بلح اسود تلاجات 25 جنيه

كاكا بناتى. 40 جنيه

قشطة عبدالرازق فاخر 100جنيه

رمان سكرى 40 جنيه

جوافه بناتى 25 جنيه

كمثرى. 60 جنيه

برقوق اسود. 120جنيه

بلح سيوه

بلح برحى. 110جنيه

مانجو كيت اسمعلاوى 50 جنيه

كيلو دراجون فروت(التنين). جنيها

تين برشومى. 30 جنيه

برتقال بصرة اصفر 20 جنيه

برتقال بلدى عصير 50 جنيهًا

كرتونةتفاح سورى احمر3.5 ك 225 جنيه

كرتونة تفاح سورى اصفر 3.25 ك 200 جنيه

عنب كرمسون احمر. 60 جنيه

عنب بناتى اسود. 70 جنيه

عنب جنكليز 20جنيه

تفاح اصفر ايطالى. 90 جنيه

تفاح سكرى ايطالى. 90 جنيه

كنتالوب عريشى. 25 جنيه

واحده اناناس سكرى 200جنيه

كيلو كيوى ايرانى 150 جنيه

أفوكادو مستورد. 200 جنيه