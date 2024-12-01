بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1-12-2024 في قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة قنا، استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد.

ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة قنا، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 83جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البيضاء 

 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 75و78جنيهًا.

وتصل إل المستهلك بـ  80، 83 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

 

أسعار الفراخ الساسو اليوم 

 

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 110 جنيها

ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 115جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي اليوم 

 

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ105 جنيهًا

وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 107و108 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم 

تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 85 جنيهًا

ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 75و77 جنيهًا.

سعر طبق البيض

سعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك بين 158 إلى 165 جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

 

بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد 1 علامات الحمل 2024 في قنا محافظة قنا قنا طبق البيض الفراخ الساسو الدجاج الأبيض مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الدواجن قنا خضار قنا أسعار قنا أسعار الفراخ الابيض

مواد متعلقة

أسعار السلع التموينية اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

أسعار الحديد اليوم الخميس 28-11-2024 في أسواق محافظة قنا

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

الأكثر قراءة

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك مع ارتفاع طفيف في بعض

سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

بدء سداد تكاليف حج القرعة لعام 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

فوائد القهوة.. دراسة ألمانية تكشف تأثيرها على إطالة العمر وتقليل مخاطر الأمراض