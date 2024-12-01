الإسكندرية تستعد لنوة قاسم: حالة طوارئ وتحذيرات للمواطنين

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة قاسم، التي تبدأ ليلة الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 5 أيام.

تُعتبر نوة قاسم واحدة من أشد النوات التي تضرب الإسكندرية، إذ تتسم بالأمطار الغزيرة والرياح العنيفة.

رفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى وأعلنت جميع الأجهزة التنفيذية بما فيها الأحياء، وشركتا الصرف الصحي والمياه، وشركة الكهرباء حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الظروف الجوية.

الإجراءات الاستباقية لمواجهة نوة قاسم



عملت الأحياء المختلفة بالمحافظة على الاستعداد المبكر للنوات، والتي بدأت بنوة المكنسة. شملت التحضيرات:

تسليك شنايش ومطابق تصريف الأمطار لضمان سلاسة تدفق المياه.

لضمان سلاسة تدفق المياه. نشر سيارات الشفط والتسليك في الشوارع الرئيسية تحت إشراف شركة الصرف الصحي بقيادة المهندس محمود نافع.

في الشوارع الرئيسية تحت إشراف شركة الصرف الصحي بقيادة المهندس محمود نافع. تعزيز البنية التحتية والتأكد من كفاءة شبكات الكهرباء والمياه لمواجهة أي أعطال محتملة.

تحذيرات رسمية للمواطنين أثناء النوة

أصدر محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن، مجموعة من التعليمات لحماية المواطنين خلال نوة قاسم، منها:

تجنب البقاء في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث الرعد والبرق. عدم الاقتراب من الأسوار والجدران المعدنية والسكك الحديدية تفاديًا للصعق الكهربائي. عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار لضمان تصريف المياه بشكل فعال. تجنب ركن السيارات تحت الأشجار لتجنب سقوطها بفعل الرياح العنيفة.

أرقام الطوارئ لخدمة المواطنين

خصصت المحافظة خطوطًا ساخنة لاستقبال بلاغات المواطنين خلال النوة:

غرفة عمليات الإسكندرية : الخط الساخن 114، والخطوط الأرضية (4234131-4234136).

: الخط الساخن 114، والخطوط الأرضية (4234131-4234136). الخط الساخن للصرف الصحي : 175.

: 175. الخط الساخن لشركة المياه: 125.

نوة قاسم: تحديات طبيعية واستعدادات مستمرة

تُبرز نوة قاسم أهمية الاستعداد المبكر للتقلبات الجوية. وتأتي الجهود الحثيثة في الإسكندرية كجزء من خطة شاملة لضمان سلامة المواطنين وتقليل آثار الطقس العاصف، مما يعكس التزام المحافظة بمواجهة التحديات الطبيعية.