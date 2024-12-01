فرص عمل متاحة الآن عبر موقع فرصنا: مندوب مبيعات بشروط ومميزات مميزة

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يُعلن موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يوميًا عن فرص عمل متعددة في عدد من الجهات والشركات، بهدف تيسير الحصول على الوظائف للشباب في مصر. 

من بين الوظائف المتاحة حاليًا، وظيفة مندوب مبيعات خارجية بإحدى شركات المحمول الرائدة، والتي تطلب موظفين للعمل في مناطق متعددة، منها:

  • الخانكة.
  • القليوبية.
  • الخصوص.
  • القناطر الخيرية.
  • بنها.

شروط التقديم على وظيفة مندوب المبيعات

للتقديم على الوظيفة، يجب توافر الشروط التالية:

  • مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.
  • السن المطلوب: بين 23 و35 عامًا.
  • سنوات الخبرة: سنة واحدة على الأقل.
  • المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.
  • الجنس المطلوب: الذكور والإناث مقبولون.

غير مشروط:

  • إجادة اللغة الإنجليزية.
  • مهارات الحاسب الآلي أو استخدام مايكروسوفت أوفيس.

الراتب الأساسي: يتراوح بين 5830 و8750 جنيهًا.

مميزات العمل في الوظيفة
تقدم الشركة العديد من المزايا للعاملين في وظيفة مندوب المبيعات، منها:

  1. بدل مواصلات لتغطية تكاليف التنقل.
  2. تأمينات صحية واجتماعية.
  3. خط مفتوح للمكالمات والدقائق والإنترنت.
  4. إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

تفاصيل مجال العمل

  • مجال الوظيفة: تسويق ومبيعات.
  • تخصص الوظيفة: مبيعات خارجية وتوزيع، والتعامل مع جهات حكومية مثل:
    • المدارس الحكومية.
    • المستشفيات العامة.
    • المحاكم.
    • مكاتب التأمينات الاجتماعية.
    • مكاتب البريد المصري.

 

كيفية التقديم على الوظيفة


للتقديم على هذه الوظيفة أو غيرها من الفرص المتاحة، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لـ فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والتسجيل للحصول على فرصة العمل المناسبة.

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