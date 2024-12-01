بدء صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2024: قائمة الأسعار الثابتة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2024 اليوم الأحد.

يستفيد من هذه المقررات نحو 64 مليون مواطن مسجلين على 21 مليون بطاقة تموينية، من خلال 40 ألف منفذ معتمد على مستوى الجمهورية.

ثبات أسعار السلع التموينية

أكدت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 لم تشهد أي زيادة، إذ حافظت على استقرارها مقارنةً بالشهور السابقة.

تشمل القائمة الأساسية للسلع التموينية الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، والعديد من المنتجات الأخرى.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

إليك أسعار السلع التموينية المعلن عنها:

زيت خليط 800 مللي : 30 جنيهًا.

: 30 جنيهًا. سكر معبأ كيلوجرام : 12.60 جنيهًا.

: 12.60 جنيهًا. أرز معبأ كيلوجرام : 12.60 جنيهًا.

: 12.60 جنيهًا. مكرونة 800 جرام : 15.50 جنيهًا.

: 15.50 جنيهًا. مكرونة 400 جرام : 7.75 جنيهًا.

: 7.75 جنيهًا. فول معبأ 500 جرام : 9 جنيهات.

: 9 جنيهات. عدس مجروش 500 جرام : 21 جنيهًا.

: 21 جنيهًا. دقيق معبأ (1 كيلوجرام) : 18 جنيهًا.

: 18 جنيهًا. صلصة 300 جرام : 8 جنيهات.

: 8 جنيهات. شاي ناعم 40 جرامًا : 5 جنيهات.

: 5 جنيهات. جبنة تتراباك 500 جرام : 14 جنيهًا.

: 14 جنيهًا. جبنة تتراباك 250 جرام : 7.50 جنيهًا.

: 7.50 جنيهًا. مسحوق عادي يدوي 800 جرام : 16 جنيهًا.

: 16 جنيهًا. ملح طعام 300 جرام: 1.25 جنيهًا.

آلية صرف المقررات التموينية

يتمكن المستفيدون من الحصول على حصتهم التموينية عبر المنافذ والنقاط المعتمدة من وزارة التموين، حيث تتوافر جميع السلع بأسعار ثابتة وبجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

أهمية ثبات الأسعار

يعكس استقرار أسعار السلع التموينية التزام وزارة التموين بتخفيف العبء على المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.