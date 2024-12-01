بدء تسليم وحدات مشروع جنة بالتجمع الثالث: دليل شامل للمستفيدين
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة للفائزين بها في 22 عمارة بجميع مراحل المشروع في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.
يبدأ التسليم اعتبارًا من الأحد 1 ديسمبر 2024 ويستمر حتى الثلاثاء 30 ديسمبر 2024.
خطوات استلام الوحدة السكنية
إنهاء إجراءات البنك:
- التوجه إلى بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب.
- إنهاء الإجراءات البنكية واستلام خطاب موجه من البنك.
التوجه لمقر الجهاز:
- الذهاب إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي.
- تقديم خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها.
استلام خطاب الموقع:
- تسجيل البيانات في الجهاز واستلام خطاب لمعاينة الوحدة واستلامها.
جدول تسليم وحدات مشروع جنة بالتجمع الثالث
تم إعلان الجدول الزمني لتسليم العمارات بمشروع جنة، وفقًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس عبدالرؤوف الغيطي:
|التاريخ
|العمارة رقم
|الأحد 1/12/2024
|101
|الاثنين 2/12/2024
|102
|الثلاثاء 3/12/2024
|103
|الأربعاء 4/12/2024
|104
|الخميس 5/12/2024
|105
|الأحد 8/12/2024
|107
|الاثنين 9/12/2024
|108
|الثلاثاء 10/12/2024
|109
|الأربعاء 11/12/2024
|110
|الخميس 12/12/2024
|111
|الأحد 15/12/2024
|112
|الاثنين 16/12/2024
|113
|الثلاثاء 17/12/2024
|114
|الأربعاء 18/12/2024
|115
|الخميس 19/12/2024
|116
|الأحد 22/12/2024
|117
|الاثنين 23/12/2024
|118
|الثلاثاء 24/12/2024
|119
|الأربعاء 25/12/2024
|120
|الخميس 26/12/2024
|121
أهمية المشروع للمستفيدين
يُعد مشروع جنة أحد أبرز مشاريع الإسكان الفاخر التي تقدمها وزارة الإسكان، حيث يتميز بموقعه المميز في التجمع الثالث، وبتصميمات عصرية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة.
يساهم تسليم الوحدات في تلبية طموحات الأسر المصرية الراغبة في السكن الراقي.