بدء تسليم وحدات مشروع جنة بالتجمع الثالث: دليل شامل للمستفيدين

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة للفائزين بها في 22 عمارة بجميع مراحل المشروع في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

يبدأ التسليم اعتبارًا من الأحد 1 ديسمبر 2024 ويستمر حتى الثلاثاء 30 ديسمبر 2024.

خطوات استلام الوحدة السكنية

إنهاء إجراءات البنك:

  • التوجه إلى بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب.
  • إنهاء الإجراءات البنكية واستلام خطاب موجه من البنك.

التوجه لمقر الجهاز:

  • الذهاب إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي.
  • تقديم خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها.

استلام خطاب الموقع:

  • تسجيل البيانات في الجهاز واستلام خطاب لمعاينة الوحدة واستلامها.

جدول تسليم وحدات مشروع جنة بالتجمع الثالث

تم إعلان الجدول الزمني لتسليم العمارات بمشروع جنة، وفقًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس عبدالرؤوف الغيطي:

التاريخالعمارة رقم
الأحد 1/12/2024101
الاثنين 2/12/2024102
الثلاثاء 3/12/2024103
الأربعاء 4/12/2024104
الخميس 5/12/2024105
الأحد 8/12/2024107
الاثنين 9/12/2024108
الثلاثاء 10/12/2024109
الأربعاء 11/12/2024110
الخميس 12/12/2024111
الأحد 15/12/2024112
الاثنين 16/12/2024113
الثلاثاء 17/12/2024114
الأربعاء 18/12/2024115
الخميس 19/12/2024116
الأحد 22/12/2024117
الاثنين 23/12/2024118
الثلاثاء 24/12/2024119
الأربعاء 25/12/2024120
الخميس 26/12/2024121

أهمية المشروع للمستفيدين
 

يُعد مشروع جنة أحد أبرز مشاريع الإسكان الفاخر التي تقدمها وزارة الإسكان، حيث يتميز بموقعه المميز في التجمع الثالث، وبتصميمات عصرية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة. 

يساهم تسليم الوحدات في تلبية طموحات الأسر المصرية الراغبة في السكن الراقي.

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