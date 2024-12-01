تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتوقع لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي، مساء اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر الجاري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن قائمة فريق الأهلي شهدت غياب كلا من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وإمام عاشور لأسباب فنية، ليكون تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: رضا سليم، محمود كهربا، حسين الشحات.

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