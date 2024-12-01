نسخة آيفون 15 بسعر خيالي: القصة الكاملة بين الأصلي والمقلد

أثارت أسعار هواتف آيفون 15 النسخة الإماراتية دهشة الكثيرين، حيث طرحت بعض المحال نسخًا منها بسعر أقل بكثير مقارنة بالإصدار الأصلي.

يبلغ سعر هذه النسخ في الأسواق الإماراتية ما بين 6 إلى 7 آلاف جنيه مصري، وهو رقم منخفض جدًا بالمقارنة مع النسخة الرسمية التي يصل سعرها إلى مئات الدولارات.

ولكن ما القصة وراء هذه الهواتف؟ وهل هي أصلية أم مجرد تقليد بإتقان؟

ما هي النسخة الإماراتية من آيفون 15؟

وفقًا للخبراء، يتم استيراد ما يُعرف بـالنسخة الإماراتية من الصين، حيث يتم تصنيعها بمواصفات أقل جودة من النسخة الأصلية.

هذه الهواتف تحتوي على شريحتين بدلًا من شريحة واحدة كما في الإصدارات الرسمية.

بدلًا من شريحة واحدة كما في الإصدارات الرسمية. تفتقر إلى تطبيقات أصلية مثل FaceTime .

. يتم تصنيعها باستخدام مكونات أرخص وبتعديلات على نظام التشغيل، لتحاكي واجهة نظام iOS لكنها تعمل فعليًا بنظام أندرويد معدل.

التصميم والمظهر الخارجي:

التصميم مشابه تمامًا للأصلي.

تختلف بعض التفاصيل، مثل زر التشغيل أو جودة المواد المستخدمة.

هل النسخة الإماراتية أصلية؟

أوضح الخبير التكنولوجي الدكتور محمد مغربي أن هذه النسخ ليست أصلية بالمعنى الحرفي، بل هي تقليد يعتمد على ما يُعرف بـالهندسة العكسية:

يتم تفكيك الجهاز الأصلي ودراسة مكوناته لتصميم جهاز مشابه بمكونات أرخص.

ودراسة مكوناته لتصميم جهاز مشابه بمكونات أرخص. نظام التشغيل هو نسخة معدلة من أندرويد تُشبه واجهة iOS.

هو نسخة معدلة من أندرويد تُشبه واجهة iOS. خاصية مثل iCloud تعتمد على سيرفرات وهمية لتوهم المستخدم بأنها أصلية.

ما الفرق بين آيفون 15 الأصلي والمقلد؟

المعيار آيفون 15 الأصلي النسخة الإماراتية (المقلدة) الشاشة Super Retina XDR OLED غالبًا LCD بمواصفات أقل. المعالج A16 Bionic معالج أقدم أو منخفض الجودة. نظام التشغيل iOS 16 نظام أندرويد معدل. التطبيقات الأصلية FaceTime، iCloud، Apple Store تطبيقات مقلدة أو غير موجودة. السعر يبدأ من 20 ألف جنيه تقريبًا (حسب المواصفات). 6-7 آلاف جنيه.

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