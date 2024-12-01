أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار السمك اليوم، في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد،  حيث استقرت أسعار السمك اليوم، لدى المستهلك فى السوق المحلية، بجميع منافذ المحافظة، ولذا تنشر بوابة الفجر، أسعار السمك اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار السمك جاءت كما يلي:

كما استقرت أسعار السمك، لدى المستهلك فى السوق المحلية، وتراوح البلطي ما بين 60: 90 جنيهًا، كما تراوح الجمبري مابين 170: 390 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بأنواعها المختلفة مابين 80: 120 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السبيط لـ240 جنيهًا.

 

ينشر موقع "الفجر " أسعار الأسماك بسوق الجملة، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى  10جنيهات في أسواق التجزئة….كالتالي 

 

أسعار السمك اليوم:

الصنف

السعر

بلطى 1

من 60 إلى 70 جنيه

بلطى 2

من 58 إلى 60 جنيه

بلطى اسوانى

من 60 إلى 80 جنيه

فلية بلطى

من 50 إلى 250 جنيه

قشر بياض

من 100 إلى 160 جنيه

بياض املس 1 بلدى

من 90 إلى 130 جنيه

بياض املس 2 خليجى

من 40 إلى 80 جنيه

قراميط – شيلان

من 30 إلى 70 جنيه

ثعابين

من 50 إلى 350 جنيه

مكرونة خليجى

من 90 إلى 130 جنيه

مكرونة سويسي

من 85 إلى 145 جنيه

مكرونة مجمدة

من 30 إلى 60 جنيه

برانيس اسكندرانى

من 100 إلى 150 جنيه

موسى

من 200 إلى 400 جنيه

سبيط – كاليماري – سابيا

من 200 إلى 400 جنيه

قرش

من 60 إلى 90 جنيه

حدادى

من 20 إلى 30 جنيه

كابوريا

من 40 إلى 210 جنيه

مرجان 1

من 90 إلى 130 جنيه

مرجان 2

من 60 إلى 90 جنيه

مرجان مجمد

من 30 إلى 50 جنيه

بربون 1

من 100 إلى 100 جنيه

بربون 2

من 60 إلى 100 جنيه

بربون مجمد

من 30 إلى 50 جنيه

دنيس

من 100 إلى 250 جنيه

جمبري جامبو

من 550 إلى 670 جنيه

جمبري 1

من 470 إلى 540 جنيه

جمبري 2

من 360 إلى 460 جنيه

جمبري 2 مجمد

من 175 إلى 425 جنيه

جمبري 3

من 100 إلى 300 جنيه

بوري 1

من 100 إلى 140 جنيه

بوري 2

من 85 إلى 95 جنيه

مازليا – كشر

من 90 إلى 130 جنيه

شعور

من 90 إلى 130 جنيه

وقار

من 90 إلى 170 جنيه

قاروص – لوت

من 90 إلى 170 جنيه

موزة

من 70 إلى 100 جنيه

باغة

من 20 إلى 50 جنيه

سردين

من 60 إلى 90 جنيه

كسكمري

من 60 إلى 80 جنيه

سردين مجمد

من 50 إلى 100 جنيه

ماكريل مجمد

من 100 إلى 140 جنيه

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 1 علامات الحمل 2024 في محافظة قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار السمك قنا سمك قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

أسعار السلع التموينية اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

أسعار الحديد اليوم الخميس 28-11-2024 في أسواق محافظة قنا

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2024 في محافظة قنا

أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

الأكثر قراءة

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك مع ارتفاع طفيف في بعض

سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

بدء سداد تكاليف حج القرعة لعام 2025 عبر البنوك ومكاتب البريد

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

فوائد القهوة.. دراسة ألمانية تكشف تأثيرها على إطالة العمر وتقليل مخاطر الأمراض